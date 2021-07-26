Потерпевшие недовольны приговором по делу о взрывах в Арыси

Закончен суд по делу о взрывах боеприпасов в Арыси. Виновными признаны 16 человек. Двенадцать из них получили реальные сроки - от 4 до 10 лет. Но приговором недовольны потерпевшие, сообщает zakon.kz.

Их полторы тысячи человек, и они рассчитывали на другой исход дела, передает КТК.

Вердикт судья зачитал очень быстро. Многие даже не успели понять, что к чему.

Я рассчитывал на компенсацию в 70 миллионов. 50 из них на восстановление здоровья собирался потратить. А 20 миллионов - за моральный вред. потерпевший Айтбек Рысбек

Нам ведь обещали все выплатить. И мы так три года ждали. потерпевший Тузельбай Ашимов

Потерпевшими признаны 1473 человека. Уголовное дело состояло из 550 томов. 12 подсудимых приговорили к срокам от 4 до 10 лет заключения, четверым дали условно от 4 до 7 лет.

Надо было четко определить степень вины каждого. Это ведь не искусственно было сделано. До сих пор не установлены точные причины взрыва. Надо результаты экспертизы проверить. Там тоже есть нюансы. адвокат Бекжан Нурмаганбет

Жители Арыси считают, что в суде многое упустили.





Это ведь все сверху идет, это система. А эти подсудимые всего лишь выполняли свои обязанности. Это ведь годами копилось, 30, 40, а то и все 50 лет. И привело к такой трагедии. Я считаю, что судить надо других. И многие со мной согласны.

Летом 2019 года в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: двое военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.