В Японии из-за тайфуна приостановили деятельность некоторых олимпийских волонтеров

Власти японской префектуры Мияги, где проходят олимпийские соревнования по женскому футболу, приняли решение временно приостановить деятельность волонтеров из-за приближающегося тайфуна "Непартак", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом во вторник объявили префектуральные власти. По данным агентства Кyodo, на олимпийских соревнованиях, проходящих в префектуре, задействовано порядка 280 волонтеров.

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Тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. В связи с ударом стихии ожидаются мощные ливневые дожди и порывы шквального ветра.

Сейчас "Непартак" находится в 230 км к юго-востоку от соседней с Токио префектуры Тиба и перемещается на северо-восток, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.