Мир

Жители Японии пострадали от тайфуна

Тайфун в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 07:33 Фото: X/themainichi
5 сентября дома и постройки в японской префектуре Сидзуока частично или полностью разрушены тайфуном, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Japan Today, пострадавшие были зафиксированы в четырех городах и поселках префектуры. Из-за порывов ветра также перевернулись несколько автомобилей. Повреждены линии электропередачи, без электроснабжения остались порядка 15 тыс. домов.

Тайфун и вызванные им проливные дожди также привели к перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении в регионе.

На днях у побережья Зонгулдака в северном турецком районе Эрегли затонула новенькая яхта Dolce Vento. Причем это произошло через 15 минут после спуска на воду.

Алия Абди
