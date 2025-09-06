Жители Японии пострадали от тайфуна
Как отмечает Japan Today, пострадавшие были зафиксированы в четырех городах и поселках префектуры. Из-за порывов ветра также перевернулись несколько автомобилей. Повреждены линии электропередачи, без электроснабжения остались порядка 15 тыс. домов.
Тайфун и вызванные им проливные дожди также привели к перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении в регионе.
Parts of the Tomei Expressway and Shin-Tomei Expressway have been closed due to heavy rain caused by Typhoon Peipah, also called No. 15, which hit the Tokai region on Friday, according to the Japan Road Traffic Information Center.#Japan #WritingCommunityhttps://t.co/MG1Ev3pbiy pic.twitter.com/RK0V4ePkzT— Japan Explorations⛩️🗼🎌 (@super_tourism) September 5, 2025
