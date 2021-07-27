Олимпиада-2020: Казахстанский лучник победил в первом круге турнира

В Токио стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин, сообщает zakon.kz.

Казахстанский лучник Денис Ганькин прошел в 1/16 финала, - сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

В первом круге соперником Ганькина стал Юссоф Толба из Египта.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу нашего спортсмена. пресс-служба НОК РК

В НОК РК отметили, "что в связи с техническими неполадками изначально было объявлено, что Денис Ганькин уступил сопернику со счетом 6:2".

Позже официальный сайт Олимпиады в Токио опубликовал итоговые результаты. пресс-служба НОК РК

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