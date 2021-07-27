Джиган выпустил трек вместе с казахстанцем

Российский рэп-исполнитель Джиган выпустил трек "На чиле" с казахстанцем The Limba, сообщает zakon.kz.

Также в фите приняли участие Тимати, Егор Крид, Гуф, OG Buda, Soda Luv и Blago White.

Пацаны на чиле, а Лимба выдал пушечку, лучший припев! Парт Лимбы просто пушка, такой кайф. У Лимбы нету парта, но лучший кусок у него. Припев Лимбы - это просто нечто, - отметили комментаторы.

The Limba (Мухаметали Ахметжанов) - музыкант R&B и поп-исполнитель из Алматы.

21 мая 2020 года вышел его сингл "X.O" совместно с Andro. 9 июня состоялась премьера музыкального видеоклипа на песню, который набрал более 20 млн просмотров.