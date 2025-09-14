Динара Сатжан выпустила трек с Назимой

Казахстанская журналист Динара Сатжан опубликовала в соцсетях видео из своего автомобиля, на котором исполняет песню с певицей Назимой. Этой встрече предшествовало большое интервью, сообщает Zakon.kz.

По словам Динары Сатжан, впервые родители и сестренки Назимы согласились поговорить с ней на камеру. Ради съемок они прилетели из Шымкента.

<br>

"И мне кажется, это уже само по себе про любовь и поддержку. Когда маленькая Амелия только делала первые шаги, Назима пела в ресторанах Шымкента, чтобы заработать на подгузники. А уже в 2017-ом она вышла на большую сцену в проекте "Песни" и начала свой путь в шоу-бизнесе. И вот сегодня мы видим Назиму другой – зрелой, состоявшейся, и в то же время по-прежнему девочкой, для которой важны родители, сестры и их тепло. Это интервью – про силу семьи. Про то, что за любым успехом всегда стоят люди, которые верят в тебя еще до того, как поверил весь мир", – подписала видео на YouTube журналистка.

В новом видео с артисткой Динара и Назима записали мини-трек.

Подписчики оценили их звездный дуэт:

Мне уже нравится ваш новый трек.

Динара, круто, такие интервью, и интересные люди.

Настоящие и искренние. Одно удовольствие смотреть.

Ранее мы сообщали о том, что новый проект Баян Алагузовой жестко раскритиковали в Казнете.