Как получить дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость

Министр юстиции РК своим приказом от 12 июля 2021 года внес изменения в некоторые приказы Министерства юстиции РК, сообщает zakon.kz.

В частности, внесена правка в стандарт госуслуги: "Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество".

Так, для получения дубликата правоустанавливающего документа нужно представить следующие документы:

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

заявление;

документ, подтверждающий оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего документа.

При обращении на веб-портал "электронного правительства" egov.kz нужно представить:

запрос в форме электронного документа, удостоверенный электронно-цифровой подписью или одноразовым паролем; физическое лицо заполняет сведения о документе, удостоверяющем личность; юридическое лицо заполняет сведения о государственной регистрации.

При этом прикрепляется электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего документа, за исключением оплаты, произведенной через платежный шлюз "электронного правительства".

Иностранные юридические лица представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки.

Изменения также внесены в ряд других госуслуг, касающихся недвижимости, посмотреть изменения можно здесь.