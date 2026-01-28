Выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости: внесены изменения

Министр юстиции приказом от 22 января 2026 года внес изменения в Правила и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества, сообщает Zakon.kz.

Изменения также внесены в Правила оказания государственной услуги "Выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости".

Так, говорится, что для получения государственной услуги нужно подать заявление по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости с приложением документов через веб-портал "электронного правительства": egov.kz.

При подаче необходимых документов в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием места и даты получения результата.

При оказании государственной услуги согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, подтверждается электронной цифровой подписью (ЭЦП), либо посредством абонентского устройства сотовой связи.

В случаях представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель направляет уведомление об отказе в дальнейшем рассмотрении документов.

Работник архива отдела технического обследования объектов недвижимости осуществляет поиск и передачу инвентарных дел ответственному исполнителю.

Работник отдела технического обследования объектов недвижимости услугодателя рассматривает пакет документов, совершает действия:

по внесению в базу данных идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:

вносит в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационные и технические сведения зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество;

направляет услугополучателю в личный кабинет уведомление о внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество;

по изготовлению кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости направляет руководству на согласования и подпись изготовленные кадастровый паспорт объекта недвижимости и заключения.

В личный кабинет направляется уведомление о необходимости произведения доплаты за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости.

Порядок и процесс оказания по выдаче кадастрового паспорта объекта недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости регламентирован главой 3 данных Правил.

Руководство услугодателя посредством ЭЦП подписывает результат государственной услуги.

Срок оказания государственной услуги:

внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество – один рабочий день;

выдача кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в зависимости от вида объекта недвижимости:

квартиры, комнаты в общежитиях выдаются на третий рабочий день;

индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения выдаются на пятый рабочий день;

остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров выдаются на седьмой рабочий день;

объекты общей площадью более 1000 квадратных метров выдаются на десятый рабочий день ;

; объекты недвижимости за исключением объектов недвижимости, указанных в абзацах два и три данного подпункта, относящиеся к первой категории сложности, выдаются на пятый рабочий день.

Дальнейшее продление срока производится в зависимости от категории сложности объекта по согласованию с услугополучателем, при этом общий срок не превышает двух месяцев со дня обращения.

В случае наличия оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель:

по государственным услугам, по которым установлен менее чем трехдневный срок оказания, формирует уведомление об отказе в оказании государственной услуги;

по государственным услугам, превышающим трехдневный срок оказания, услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте проведения заслушивания, чтобы выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Возражение услугополучателя по предварительному решению принимается услугодателем в течение двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об оказании государственной услуги, либо формирует уведомление об отказе в оказании государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги:

уведомление о внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги;

кадастровый паспорт объекта недвижимости либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги;

заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги.

Заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество по итогам проведенного технического обследования оформляется по форме согласно приложению 3 к Правилам.

При этом кадастровый паспорт объектов недвижимости и заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости направляется в личный кабинет заявителя после внесения доплаты за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости при заключении договора на оказание услуг с юридическими лицами, дополнительно предоставляется подписанный акт выполненных работ.

Указывается, что во время государственного технического обследования недвижимого имущества определяются технические, идентификационные характеристики зданий, сооружений или их составляющих, необходимых для ведения единого государственного кадастра недвижимости.

Государственное техническое обследование недвижимого имущества производится в следующем порядке:

работник услугодателя осуществляет выезд для технического обследования объекта недвижимости;

специалист обследует, проводит обмер объекта недвижимости с целью установления фактов реконструкции, переоборудования, перепланировки вновь построенных и пристроенных строений и сооружений в рамках поданного заявления;

составляет Абрис с учетом выявленных изменений внешних границ земельного участка или изменений внутренних ситуаций земельного участка, связанных с возведением или сносом строений и сооружений, либо изменением связанных с проведенными реконструкциями, переоборудованиями, перепланировками объекта.

Ранее составленный абрис сохраняется, внесение в него исправлений не допускается. Абрис составляется в электронном виде или простым карандашом, чтобы изображаемые на нем строения и сооружения по своему очертанию были близки к действительности и располагались в относительной масштабности.

вносит в существующий план земельного участка пристроенные строения и сооружения, а также реконструированные, вновь построенные объекты в случае изменения их конфигурации и заполняет экспликацию с учетом выявленных изменений;

вычерчивает поэтажный план с учетом изменений и заполняет экспликацию к нему;

производит расчеты стоимости государственной услуги;

изготавливает кадастровый паспорт объекта недвижимости;

изготовленный кадастровый паспорт объекта недвижимости согласуется и подписывается руководителем;

все новые и погашенные материалы формируют в единое инвентарное дело, согласно приложению 8 к настоящим Правилам, погашенные материалы не уничтожаются, а в хронологическом порядке подшиваются в инвентарное дело.

Выявление расхождений осуществляется на основании государственного технического обследования недвижимого имущества. Сведения о выявленных расхождениях вносятся в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости и изготавливается заключение с указанием фактов изменений с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости.

В кадастровом паспорте объекта недвижимости заполняются технические характеристики основного объекта недвижимости и технические характеристики служебных (хозяйственных) строений и сооружений.

При смене собственника объекта недвижимости кадастровый паспорт объекта недвижимости сохраняет юридическую силу, так как является документом содержащий технические, идентификационные характеристики первичного или вторичного объекта.

При изменении идентификационных характеристик недвижимого имущества, происходящих по совместному решению местных представительных и исполнительных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий, иных строений (адреса) или кадастровых номеров, Государственной корпорацией вносятся исправления в кадастровый паспорт объекта недвижимости в течение 1 рабочего дня без выезда на место, на безвозмездной основе.

Для установления расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества, содержащихся в правоустанавливающем документе, с фактическими данными правообладатель вправе подать заявление услугодателю на выявление таких расхождений.

В ходе государственного технического обследования недвижимого имущества определяются технические, идентификационные характеристики зданий, сооружений или их составляющих, необходимые для ведения единого государственного кадастра недвижимости.

Результат оказания государственной услуги – заявителю в личный кабинет направляется дубликат кадастрового паспорта объекта недвижимости с электронной отметкой "Дубликат" либо уведомление об отказе в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 8 февраля 2026 года.