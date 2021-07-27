В Алматы арестовали главу Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова

27 июля 2021, 10:34
Фото: Kursiv.kz

Главу компании Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в городском суде Алматы, передает zakon.kz.

В пресс-службе горсуда пояснили, что Абдыгаппарова подозревают в "Присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

Накануне супруга Абдыгаппарова организовала пресс-конференцию. По ее словам, Абдыгаппарова задержали в субботу, 24 июля. По данным газеты "Время", дело связано с продажей виллы близ Esentai City. Отмечается, что Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении 420 млн тенге.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?