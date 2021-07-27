Минтруда и Минздрав получили новые функции и полномочия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 июля 2021 года подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
Так, Министерство труда и социальной защиты населения РК реорганизовано с передачей ему с 1 января 2022 года функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за исключением функций и полномочий по пресечению незаконной иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан и въезд в Республику Казахстан, документированию населения и гражданства.
Министерство здравоохранения получило функции и полномочия Министерства внутренних дел по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения:
Указ вводится в действие со дня подписания.
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