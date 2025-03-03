Новые полномочия получил Минфин Казахстана

Министерство финансов Казахстана наделили компетенцией рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных субъектами квазигосударственного сектора, при закупках товаров, работ и услуг, сообщает Zakon.kz.

Поправки в законодательство внесены по рекомендации Высшей аудиторской палаты.

"Отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях соответствующей нормы не позволяло привлечь к административной ответственности субъектов квазигоссектора за допущенные нарушения. В целях устранения законодательной коллизии правительству РК было рекомендовано внести изменения и дополнения в КоАП. А именно – закрепить за Минфином компетенцию рассматривать дела об административных правонарушениях при закупке товаров, работ и услуг (по ст. 207-1 КоАП), совершенных субъектами квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВАП в понедельник.

10 января 2025 года внесены поправки в ч. 1 ст. 722 КоАП РК.

"В результате Минфин получает возможность оперативно реагировать на нарушения в закупках квазигоскомпаний и по итогам своих расследований привлекать к ответственности". Пресс-служба ВАП

В Высшей аудиторской палате считают, что осознание риска административной ответственности за нарушения закупочных правил будет стимулировать субъекты квазигоссектора тщательнее соблюдать нормы, что повысит общую закупочную дисциплину.

"При этом анализ выявленных нарушений даст Минфину возможность обнаруживать системные проблемы и вносить изменения в нормативно-правовую базу для дальнейшего совершенствования закупочных процессов", – заключили в пресс-службе.

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1 февраля 2022 года во время совещания по вопросам противодействия коррупции глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе.