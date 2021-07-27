В каких случаях не выдадут лицензию на добычу твердых полезных ископаемых

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК приказом от 15 июля 2021 года внес изменения в Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на добычу твердых полезных ископаемых, сообщает zakon.kz.

В частности, изменения касаются выдачи лицензии на добычу твердых полезных ископаемых.

Так, выдача не допускается:

в случаях, когда участки недр, внешние территориальные границы которого полностью расположены в пределах территорий, ограниченных для проведения операций по недропользованию;

на территории участка недр, находящегося в пользовании у другого лица для проведения операций по добыче углеводородов, а равно определенной горным отводом к контракту на недропользование по углеводородам либо действующим протоколом о заключении контракта на добычу углеводородов, подписанным по результатам прямых переговоров или по итогам конкурса на предоставление права недропользования, состоявшихся до введения в действие Кодекса, без согласия такого лица;

на территории участка недр, предоставленного для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых, а равно на контрактной территории, определенной геологическим и (или) горным отводом к контракту на недропользование по твердым полезным ископаемым или общераспространенным полезным ископаемым или территории, в отношении которой действует протокол о заключении контракта на разведку и или добычу твердых полезных ископаемых или общераспространенных полезных ископаемых по результатам прямых переговоров либо по итогам конкурса на предоставление права недропользования, состоявшихся до введения в действие Кодекса;

на территории участка недр, предоставленного для проведения операций по использованию пространства недр, а равно на контрактной территории, определенной горным отводом к контракту на строительство или эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, а также территории, в отношении которой действует протокол о заключении контракта на строительство или эксплуатацию подземных сооружений, по результатам прямых переговоров либо по итогам конкурса на предоставление права недропользования, состоявшихся до введения в действие Кодекса;

на территории участка недр, на котором проводится ликвидация последствий разведки или добычи твердых полезных ископаемых;

на территории участка недр, содержащего месторождение урана или редкоземельно-урановое месторождение.

При этом указывается, что при согласования с уполномоченным органом по изучению недр границ запрашиваемого участка компетентный орган в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о необходимости получения соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ, проведения экспертиз и согласований плана горных работ и плана ликвидации. Уведомление размещается на интернет-ресурсе компетентного органа в течение двух рабочих дней со дня его направления заявителю.

Копия экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ, соответствующие согласования и положительные заключения экспертиз представляется заявителем в компетентный орган не позднее одного года со дня уведомления, - говорится в документе.

Заявитель обращается в компетентный орган за продлением указанного срока с обоснованием необходимости такого продления. Компетентный орган продлевает данный срок на период не более одного года со дня истечения срока, указанного в части второй настоящего пункта, если необходимость такого продления вызвана обстоятельствами, не зависящими от заявителя.

Как отмечается, лицензия на добычу твердых полезных ископаемых выдается не позднее пяти рабочих дней со дня представления необходимых согласований, положительных заключений экспертиз и копии соответствующего экологического разрешения на операции по добыче.

Вместе с тем в выдаче лицензии на добычу твердых полезных ископаемых могут отказать, если:

заявление или прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, предусмотренным правилами; к заявлению не приложены необходимые документы; в течение одного года до подачи заявления у заявителя или у лица, прямо или косвенно контролирующего заявителя или находящегося под его контролем, компетентным органом была отозвана лицензия на недропользование по запрашиваемому участку недр по основаниям, предусмотренным Кодексом; в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, заявитель или лицо, прямо или косвенно контролирующее заявителя или находящееся под его контролем, не исполнили или ненадлежаще исполнили обязательства по ликвидации последствий недропользования на участках недр, находившихся у них в пользовании; в течение одного года до подачи заявления право недропользования, ранее предоставленное заявителю либо лицу, прямо или косвенно контролирующему заявителя или находящемуся под его контролем, в отношении запрашиваемого участка недр (его части) было прекращено; выдача лицензии повлечет возникновение угрозы национальной безопасности; запрашиваемый участок недр или его часть относится к участку недр, находящемуся в пользовании у другого лица по лицензии на использование пространства недр либо лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых; границы запрашиваемого участка недр не соответствуют требованиям Кодекса; несоблюдение заявителем срока представления компетентному органу проекта плана горных работ.

При этом говорится, что наличие грамматических или арифметических ошибок, опечаток в сведениях, указанных в заявлении (кроме сведений о площади и географических координатах угловых точек), которые не влияют на принятие решения о выдаче лицензии по существу и выявляются, а также проверяются путем сверки с прилагаемыми к заявлению документами, не является основанием для отказа в выдаче лицензии.