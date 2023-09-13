Как планируют выдавать лицензию на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Министерство индустрии разработало проект Правил выдачи лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Проект правил определяет порядок подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).

Напомним, к ОПИ относятся мрамор, гранит, песок, глина, ракушечник, торф, лечебные грязи и др. породы.

Госуслугу по выдаче лицензии будут оказывать местные исполнительные органы. Лицензия на добычу ОПИ выдается по территориям, определяемым программой управления государственным фондом недр. Программа управления государственным фондом недр утверждается компетентным органом.

Владелец одной или нескольких лицензий на разведку ОПИ, участки недр которых имеют общие границы (смежные участки), обладает исключительным правом:

на получение лицензии на добычу ОПИ на участке недр, расположенном в пределах участка разведки (смежных участков разведки), в случае обнаружения месторождения ОПИ, ресурсы и запасы которого подтверждены отчетом об оценке ресурсов и запасов ОПИ;

на получение лицензии на использование пространства недр в случаях отсутствия месторождения полезных ископаемых или малозначительности его ресурсов, подтвержденных отчетом о результатах геологоразведочных работ.

Порядок оказания госуслуги

Для получения государственной услуги нужно подать посредством единой платформы недропользователей "Minerals.gov.kz" заявление о выдаче лицензий на добычу ОПИ, с предусмотренными документами.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подлежат нотариальному засвидетельствованию.

Заявление подается на казахском и русском языках. Документы, прилагаемые к заявлению, составляются на казахском и русском языках. Копии документов, составленных на иностранном языке, прилагаемые к заявлению, представляются с переводом на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом.

Если территория участка недр, который услугодатель просит предоставить в пользование, располагается на территориях двух и более областей, городов республиканского значения, столицы, заявление на выдачу лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых подается в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, в пределах которых расположена большая часть территории заявленного участка недр.

Заявления регистрируются в ЕПН "Minerals.gov.kz" с указанием уникального учетного номера, даты и времени (часы, минуты) регистрации.

Местный исполнительный орган рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней со дня его поступления и при отсутствии оснований для отказа направляет уполномоченному органу по изучению недр заявление, прилагаемые к заявлению отчет об оценке ресурсов и запасов общераспространенных полезных ископаемых и документы, содержащие сведения о территории запрашиваемого участка недр.

Далее уполномоченный орган вносит данные в единый кадастр государственного фонда недр и рассматривает заявление на предмет наличия оснований для отказа в выдаче лицензии.

Если уполномоченный орган по изучению недр согласовал границы запрашиваемого участка недр, то услугодатель в течение 3 рабочих дней направляет услугополучателю уведомление о необходимости получения соответствующего экологического разрешения на операции по добыче.

Копию экологического разрешения на операции по добыче, соответствующие согласования и положительные заключения экспертиз улугополучатель обязан предоставить услугодателю не позднее 1 года со дня получения уведомления о необходимости получения разрешений.

Услугодатель выдает услугополучателю лицензию посредством ЕПН "Minerals.gov.kz" на добычу ОПИ не позднее 5 рабочих дней со дня представления необходимых согласований, положительных заключений экспертиз и копии соответствующего экологического разрешения на операции по добыче, описанные в плане горных работ либо либо отказывает в ее выдаче.

Результат оказания государственной услуги направляется в личный кабинет ЕПН "Minerals.gov.kz" услугополучателя.

Выдача лицензии на добычу ОПИ не допускается:

в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Кодекса;

на территории участка недр, находящегося в пользовании у другого лица для проведения операций по добыче углеводородов, а равно определенной горным отводом к контракту на недропользование по углеводородам либо действующим протоколом о заключении контракта на добычу углеводородов, подписанным по результатам прямых переговоров или по итогам конкурса на предоставление права недропользования, состоявшихся до введения в действие Кодекса, без согласия такого лица;

на территории участка недр, предоставленного для проведения операций по разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, а равно на контрактной территории, определенной геологическим и (или) горным отводом к контракту на недропользование по твердым полезным ископаемым или ОПИ или территории, в отношении которой действует протокол о заключении контракта на разведку и (или) добычу твердых полезных ископаемых или ОПИ по результатам прямых переговоров либо по итогам конкурса на предоставление права недропользования, состоявшихся до введения в действие Кодекса;

на территории участка недр, предоставленного для проведения операций по использованию пространства недр, а равно на контрактной территории, определенной горным отводом к контракту на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, а также территории, в отношении которой действует протокол о заключении контракта на строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, по результатам прямых переговоров либо по итогам конкурса на предоставление права недропользования, состоявшихся до введения в действие Кодекса;

на территории участка недр, на котором проводится ликвидация последствий разведки или добычи твердых полезных ископаемых;

на территории участка недр, содержащего месторождение урана или редкоземельно-урановое месторождение;

на территориях с ресурсами или с перспективами ресурсов твердых полезных ископаемых, не являющихся ОПИ.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2023 года.