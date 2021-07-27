Озвучен прогноз по заболеваемости коронавирусом в Алматы

Прогноз по заболеваемости коронавирусом в Алматы озвучил глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

По словам Наримана Табынбаева, за истекшие две недели по сравнению с предыдущим аналогичным периодом заболеваемость коронавирусом выросла в 1,2 раза. С 1 по 27 июля зарегистрировано 18 118 случаев, что значительно выше пессимистичного прогноза в 10 700 случаев.

Рост заболеваемости связывают с распространением в городе с 18 июля "дельта-штамма" коронавируса, который обладает более высокой контагиозностью (заразностью. - Прим. авт.), чаще вызывает тяжелые клинические осложнения. Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости придется на первую декаду августа с регистрацией около 1600 случаев в сутки. По пессимистичному прогнозу пик заболеваемости будет зарегистрирован 11-12 августа с регистрацией до 2000 новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболеваемости, а в сентябре - спад заболеваемости с регистрацией до 4500.

Учитывая эти факторы, подготовлено 7000 инфекционных коек, дополнительно в резерве имеется 3000 коек для критической ситуации. Поиск резервных коек будет продолжаться и дальше: варианты рассматриваются среди гостиниц и учреждений, которые можно переоборудовать под стационары. Сегодня задействованы 6400 коек. На 27 июля в стационарах находятся 3827 пациентов, из них 239 - дети. Число детей, к сожалению, увеличивается. Из всех пациентов крайне тяжелых 114 случаев и тяжелобольных - 956. В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек, загруженность которых на сегодняшний день составляет 52%. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких 105 человек, High Flo - 99 пациентов, - рассказал Табынбаев.

Пропорционально количеству выявленных случаев учащается госпитализация. Если месяц назад в сутки госпитализировали 40-70 пациентов, то сейчас - до 400-420 человек. Проводится всесторонняя работа по минимизации летальных исходов. Для снижения смертности организованы мобильные центры реанимации.

- Более чем в пять раз выросло количество пациентов, находящихся на домашнем наблюдении телемедицинского центра и организаций первичной медико-санитарной помощи. На 27 июля под наблюдением находится 7361 человек. Ежедневно количество вызовов скорой помощи выросло до 2700. Удельный вес вызовов при ОРВИ, КВИ и пневмонии в июле увеличился в два раза - с 15% до 30%, - добавил спикер.

В городе развернута обширная сеть пунктов вакцинации. Охват вакцинацией на 27 июля первым компонентом составил 32%, вторым компонентом - 21,4%. Проведена работа по вакцинации учителей: более 98% педагогов привиты. Аналогичная работа проводится и в вузах. Охват вакцинацией студентов - 28% от общего количества.

- Это связано с тем, что большинство студентов иногородние. Иммунизация сейчас идет слабо, но мы надеемся, что с началом учебного года охват студентов вакцинацией резко увеличится. На особом контроле охват вакцинацией медицинских работников - на сегодняшний день привито 95%, - подытожил он.