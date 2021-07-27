Токаеву представили инвестпроекты Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Ермека Маржикпаева о реализации в регионе инвестиционных проектов и перспективах развития Кокшетау, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту были представлены основные социально-экономические показатели области, инвестиционные проекты в агропромышленной сфере, туризме, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, стройиндустрии, энергетике и других отраслях, говорится в сообщении.

Глава государства, заслушав отчет акима, обозначил приоритеты развития региона.

Целый ряд задач стоит перед областью. В частности, это уборочная кампания. Конечно же, мы понимаем, что в решающей степени успех этой кампании зависит от природных условий, но, тем не менее, нужно приложить все усилия, чтобы свести к минимуму негативные последствия природных условий и собрать по максимуму урожай. Это первое. Во-вторых, что показало нынешнее лето?! Животноводческие хозяйства покупают скот, называют себя фермерами, но забывают о кормовой базе, о сене. В докладе прозвучала эта тема, это правильно. Сейчас нужно позаботиться и об этой проблеме, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства прокомментировал свое решение присвоить селу Косшы статус города областного значения.

Указ подписан. Хороший резонанс вызвало подписание данного документа и придание статуса города областного значения. Но нужно дополнительно разъяснять людям не только в области, но и за ее пределами, положительное значение данного решения. Прежде всего, это решение направлено на то, чтобы облегчить жизнь людей в Косшы. Мы видим, что на бумаге там проживает, по-моему, около 40 тысяч человек. На самом деле - 80 тысяч. Для решения насущных вопросов жизнедеятельности они вынуждены направляться в город Кокшетау, областной центр. То есть уходит очень много времени, сил, и, конечно же, это нервирует жителей. Поэтому было принято решение изменить административный статус города. Я считаю, что это правильное решение, - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости выполнить его обещание жителям города Кокшетау и приступить к строительству ТЭЦ.

Так получилось, что Кокшетау - единственный областной город, где нет своей ТЭЦ, а есть только котельные. Стоимость этого проекта несколько увеличилась - 240 млрд тенге. Мы рассчитывали на меньшую сумму, но коль скоро такое решение принимается, и оно будет облегчать жизнь жителей областного центра, надо его реализовать. Я думаю, что Правительство доведет до конца данное решение, - поручил Глава государства.

Президент затронул вопросы развития сельскохозяйственного машиностроения и подчеркнул, что Кокшетау является одним из головных опорных пунктов этой отрасли.

Это очень важное и перспективное направление нашей экономики. Сегодня я говорил о том, что Казахстан должен стать сельхоздержавой. Это амбициозная, но абсолютно достижимая цель. И здесь роль области трудно переоценить. Я думаю, что и здесь мы будем поддерживать все усилия Акмолинской области, направленные на то, чтобы усилить сельскохозяйственный потенциал нашего государства, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поддержал планы акимата по строительству жилья. По его мнению, необходимо урегулировать вопросы выделения социального жилья.

Чем больше мы решаем проблемы, связанные с жилищным строительством, тем больше появляется людей, которые хотят получить эту квартиру. Это вопрос, который требует урегулирования. Люди, которые без всякого основания становятся в очередь на социальное жилье, соответствующим образом должны отсеиваться. Но государство на то и существует, чтобы выполнять свои обязательства перед гражданами. Отфутболивать ни в коем случае нельзя, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев еще раз высказался о важности прямых выборов сельских и поселковых акимов. По его словам, голосование прошло абсолютно прозрачно, справедливо, не вызвав никаких нареканий со стороны граждан. Сельчане избрали тех людей, которых они хотели видеть во главе своих населенных пунктов.

Местные акимы теперь будут отвечать непосредственно перед своими гражданами, которые их избрали. У них были свои программы, и они должны эти программы реализовывать. В то же время областные акимы должны помогать людям, которые избраны. Я хотел бы особо подчеркнуть, что избранные акимы сейчас делом должны доказать то, что они не случайно были избраны гражданами, жителями поселков и сел. Они делом должны выполнять свои программы, не словами, а делом. Мы очень много говорим, к сожалению, но мало делаем. А мы должны перевернуть ситуацию ровно на 180 градусов. Больше делать, а мало говорить, - заключил глава государства.