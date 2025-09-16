#АЭС в Казахстане
События

Планы цифровой трансформации Акмолинской области представили Токаеву

Токаев посетил центр Digital Aqmola, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 18:43 Фото: Акорда
В ходе посещения центра Digital Aqmola президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву были презентованы планы цифровой трансформации Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Главе государства, пишет Акорда, продемонстрировали работу Единого контакт-центра i-Komek, который объединяет в единую платформу службы 103, 109, 112.

Как рассказали президенту, Digital Aqmola включает в себя централизованный мониторинг таких ключевых сфер, как транспорт, ЖКХ, безопасность, экология и здравоохранение.

Ранее Токаев поучаствовал в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
