Туркменистан завоевал первую в истории страны олимпийскую медаль

Тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это первая олимпийская медаль в истории независимости страны. В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг Гурьева за рывок и толчок набрала 217 кг (96+121).

Золотую медаль завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня, которая получила 236 кг (103+133). Бронзу получила японка Микико Андо с 214 кг (94+120).

В Олимпиаде в Токио принимают участие девять туркменских спортсменов: тяжелоатлеты Ходжамухаммет Тойчиев, Овез Овезов, Реджепбай Реджепов, Полина Гурьева, Кристина Ерметова; легкоатлет Мерген Мамедов; дзюдоистка Гульбадам Бабамырадова; пловцы Мердан Атаев и Дарья Семенова.

По данным независимых медиа, туркменскую делегацию на Олимпиаде возглавляет сын президента Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

За 30 лет истории независимости туркменские спортсмены не завоевывали медалей на Олимпийских играх.