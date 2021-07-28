Туркменистан завоевал первую в истории страны олимпийскую медаль

Тяжелоатлетка Полина Гурьева из Туркменистана завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Это первая олимпийская медаль в истории независимости страны. В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг Гурьева за рывок и толчок набрала 217 кг (96+121).
Золотую медаль завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня, которая получила 236 кг (103+133). Бронзу получила японка Микико Андо с 214 кг (94+120).
В Олимпиаде в Токио принимают участие девять туркменских спортсменов: тяжелоатлеты Ходжамухаммет Тойчиев, Овез Овезов, Реджепбай Реджепов, Полина Гурьева, Кристина Ерметова; легкоатлет Мерген Мамедов; дзюдоистка Гульбадам Бабамырадова; пловцы Мердан Атаев и Дарья Семенова.
По данным независимых медиа, туркменскую делегацию на Олимпиаде возглавляет сын президента Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
За 30 лет истории независимости туркменские спортсмены не завоевывали медалей на Олимпийских играх.
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