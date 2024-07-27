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Казахстан завоевал первую олимпийскую медаль

спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 13:50 Фото: НОК РК
27 июля 2024 года сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

Это первая медаль сборной Казахстана в зачетной таблице Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Наши спортсмены стали третьими в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд, отмечает НОК РК.

Страну в этом виде олимпийской программы представили Александра Ле и Ислам Сатпаев.

В противостоянии за третье место казахстанские пулевики бились против сборной Германии. В итоге дебютантам Игр удалось подняться на третью ступень пьедестала, выиграв со счетом 17-5.

За золотую награду поборются Китай и Южная Корея.

Также сегодня, 27 июля 2024 года, дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024.

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