Цены на овощи и фрукты резко подскочили за месяц в Казахстане

Всего за месяц овощи и фрукты в Казахстане подорожали еще на 8%, сообщает zakon.kz.

К таким данным пришли аналитики Energyprom.kz.

Стоит отметить, что за январь-май 2021 года в страну завезли 106,7 тыс. тонн репчатого лука (плюс 19,6% за год), 62 тыс. тонн капусты (плюс 41,5%), 44,8 тыс. тонн картофеля (рост в 2,5 раза), 27,5 тыс. тонн столовой моркови (плюс 75,1%), 1,3 тыс. тонн баклажанов (плюс 11,6%).

Заметнее всего вырос импорт бахчевых культур: сразу в 15,7 раза за год, до 2,3 тыс. тонн.

Сократился импорт таких овощей, как перец, помидоры, столовая свекла, огурцы и корнишоны, чеснок. Среди фруктов сократился импорт винограда (на 73,2% за год, до 3,1 тыс. тонн) и яблок (на 24,8%, до 52,1 тыс. тонн).

Грибов и трюфелей завезли 759,3 тонны - на 14,2% больше, чем годом ранее.

Местные компании поставили на внешний рынок 70,5 тыс. тонн картофеля (минус 51,4%), 21,2 тыс. тонн лука (минус 16,1%), 11,2 тыс. тонн помидоров (минус 35,5%), 4,9 тыс. тонн капусты (плюс 38,7%), 1,9 тыс. тонн огурцов и корнишонов (минус 66,4%), 1,8 тыс. тонн моркови (рост в 5,3 раза).

Винограда в текущем году экспортировали 709,4 тонны (минус 43,2%), яблок - 2,8 тыс. тонн (в 2,4 раза больше, чем годом ранее).

Заметим: в текущем году за пять месяцев экспорт картофеля превысил импорт в 1,6 раза.

При этом по многим другим категориям импорт превышает экспорт в несколько раз. Например, импорт перца превысил экспорт в 47,6 раза, свеклы - в 32,1 раза, яблок - в 18,6 раза, моркови - в 15,3 раза, баклажанов - в 13,6 раза, капусты - в 12,6 раза.

По итогам июня 2021 года овощи и фрукты подорожали сразу на 7,7% за месяц и на 14,2% - за год.

Сильнее всего ощутили рост цен жители Восточно-Казахстанской области: в годовой динамике - сразу на 28,1%. Серьезное подорожание наблюдалось также в Павлодарской (на 25,7% за год), Атырауской и Карагандинской (на 19%) областях, - заявили исследователи.

Всего за месяц заметно выросли цены на свеклу и морковь - в 1,5 и 1,9 раза, до 324 и 280 тг за килограмм, соответственно. Картофель подорожал на 47,6%, до 217 тг, капуста - на 33,5%, до 91 тг, помидоры - на 16,5%, до 521 тг.

За год все та же злополучная морковь выросла в цене сразу в 2,2 раза, свекла - в 2,3 раза.