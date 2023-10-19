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Цены на муку и яйца резко подскочили в Казахстане

Цены на муку и яйца резко подскочили в Казахстане Фото: pixabay
Мука и яйца – два социально значимых продукта, которые наиболее заметно подорожали в Казахстане за неделю. Их стоимость повысилась сразу на 1,4%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 19 октября, цены на социально значимые продукты за прошедшую неделю выросли на 0,1%. В годовом выражении они увеличились на 5,5%.

По сравнению с мукой и куриными яйцами цены на остальные социально значимые продовольственные товары увеличились незначительно. Молоко и сливочное масло выросли в цене на 0,4%, гречневая крупа – на 0,2%, рис, макаронные изделия, говядина, курятина, сахар – на 0,1%.

Цены на социально значимые товары

Инфографика Бюро национальной статистики

В связи с поставками овощей из стабфондов снизились цены на капусту (-2,6%), морковь (-2,4%), картофель (-1,2%), лук (-0,9%). Также незначительно подешевели подсолнечное масло (-0,2%) и кефир (-0,1%). Не изменились цены на соль, творог и хлеб.

Цены на муку в Казахстане начали расти в сентябре. Ранее в правительстве сообщили, что обеспокоены повышением цен, которое чревато подорожанием хлебобулочной продукции в 13 регионах.

О резком подорожании куриных яиц в отдельных регионах Казахстана стало известно в начале октября. В Мангистауской области стоимость десятка яиц выросла до 550-600 тенге.

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Никита Дробны
Бюро национальной статистики Казахстан
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