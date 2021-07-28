Главный тренер по боксу объяснил, почему проиграли Левит и Нурдаулетов

Главный тренер команды Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал выступления своих подопечных на Олимпийских играх в Токио. Он объяснил, почему боксеры Василий Левит, Бекзад Нурдаулетов и Серик Темиржанов уступили своим соперникам, передает zakon.kz.

Бекзаду немного не хватило тактики, пропускал удары, которые судьи и считали. Первый раунд уступил, второй раунд выиграл и третий тоже прошел, можно сказать, в равной борьбе. Инициатива была за нашим спортсменом. Но, начались сечки, остановки и бой получился таким. Соперник очень сильный у Бекзада. За этот бой я действительно переживал, - сказал тренер пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Галымбек Кенжебаев также прокомментировал бой Василия Левита.

Что касается Василия Левита, после турнира в Иордании он никак не мог прийти в форму, как физически, так и психологически. Случилось то, что случилось. Пропустил главный удар. Ребята все стараются, пытаются превозмочь себя, но пропускают удары.

Следом он прокомментировал поражение Серика Темиржанова.

Серик показал все, на что он способен. Пока он боксёр не такого большого уровня, чтобы конкурировать с чемпионами мира. Можно сказать, что это проблемный вес у нас. Все бои здесь серьезные, настраиваемся на каждый. Удобных соперников нет, нужно надеяться лишь на себя, - сказал Кенжебаев.

Сегодня, 28 июля, Бекзад Нурдаулетов в 1/8 финала уступил сопернику из России Имаму Хатаеву. В этот же день Серик Темиржанов в 1/8 финала уступил американцу Дюку Рэгану.

Накануне Василий Левит в 1/8 финала проиграл испанцу Энмануэлю Рейесу. Соперник отправил Левита в нокдаун.