Американка снялась с Олимпиады из-за психологических проблем

Американская гимнастка Симона Байлз больше не выступит на Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", спортсменка решила отказаться от участия в соревнованиях, чтобы заняться лечением психологических проблем.

Симона Байлз не будет участвовать в многоборье на Играх в Токио, поэтому она может сосредоточиться на своем психическом здоровье, - написала журналист Жульет Макур в Twitter.

Ранее сообщалось, что Байлз снялась с участия в командном многоборье из-за травмы. Она неудачно исполнила опорный прыжок в финале.

В свою очередь CNN сообщал, что Байлз могла отказаться от участия в финале соревнований в командном многоборье из-за стресса. Отмечалось, что 24-летняя спортсменка, предположительно, не совладала с нервами перед финалом с россиянками, из-за чего приняла решение не участвовать далее в соревновании.

24-летняя спортсменка из США является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Кроме того, она 19-кратная чемпионка мира.