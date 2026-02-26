Турсынбаева вдохновилась результатами Шайдорова и Самоделкиной на Олимпиаде

Первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок на взрослых официальных соревнованиях, Элизабет Турсынбаева оценила вклад казахстанских фигуристов Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Со слов прославленной фигуристки, "золото" Михаила Шайдорова и топ-10 Софьи Самоделкиной на Олимпиаде не только сделали Казахстан заметным в мировом сообществе, но и подарили подрастающему поколению и маленьким фигуристам страны надежду. Такое заключение она сделала 25 февраля на своей странице в Instagram.

"Наконец-то фигурное катание начинает получать должное внимание в Казахстане – и это чувствуется. Все благодаря Мише и Софье", – отметила Турсынбаева.

Турсынбаева подчеркнула, что испытывает счастье от предыдущего выступления на мировой арене под флагом Казахстана. А в настоящее время ее переполняет гордость за наших спортсменов, которые достойно продолжили и добились высочайших результатов.

"Это невероятный вид спорта, который я люблю всем сердцем. Я тоже вдохновилась их результатами, хоть и завершила карьеру и катаюсь для себя". Элизабет Турсынбаева

Фигуристка действительно в последнее время активизировалась в своих соцсетях. Она откровенно делится личными событиями и кадрами с ледового катка. А 24 февраля Элизабет поздравила с днем рождения своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

В свете минувшей Олимпиады одни называют тренера "гением", другие – "королевой зла".

"Установите возрастной ценз для соревнований в фигурном катании с 18-ти лет. Иначе Тутберидзе скоро начнет калечить первоклашек", – отмечают интернет-пользователи.

Но у Элизабет сохранились к ней самые теплые чувства.

Фото: Instagram/elizabetkz

"С днем рождения, дорогая Этери! Желаю вам крепкого здоровья, бесконечного вдохновения и непоколебимой страсти во всем, что вы делаете! Пусть вас всегда окружают любовь и счастье", – подписала совместную фотографию Турсынбаева.

25 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности зимних Азиатских игр в Алматы.