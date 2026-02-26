#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Спорт

Турсынбаева вдохновилась результатами Шайдорова и Самоделкиной на Олимпиаде

Турсынбаева, Шайдоров, Самоделкина , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 05:15 Фото: olympic.kz
Первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок на взрослых официальных соревнованиях, Элизабет Турсынбаева оценила вклад казахстанских фигуристов Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Со слов прославленной фигуристки, "золото" Михаила Шайдорова и топ-10 Софьи Самоделкиной на Олимпиаде не только сделали Казахстан заметным в мировом сообществе, но и подарили подрастающему поколению и маленьким фигуристам страны надежду. Такое заключение она сделала 25 февраля на своей странице в Instagram.

"Наконец-то фигурное катание начинает получать должное внимание в Казахстане – и это чувствуется. Все благодаря Мише и Софье", – отметила Турсынбаева.

Турсынбаева подчеркнула, что испытывает счастье от предыдущего выступления на мировой арене под флагом Казахстана. А в настоящее время ее переполняет гордость за наших спортсменов, которые достойно продолжили и добились высочайших результатов.

"Это невероятный вид спорта, который я люблю всем сердцем. Я тоже вдохновилась их результатами, хоть и завершила карьеру и катаюсь для себя".Элизабет Турсынбаева

Фигуристка действительно в последнее время активизировалась в своих соцсетях. Она откровенно делится личными событиями и кадрами с ледового катка. А 24 февраля Элизабет поздравила с днем рождения своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

В свете минувшей Олимпиады одни называют тренера "гением", другие – "королевой зла".

"Установите возрастной ценз для соревнований в фигурном катании с 18-ти лет. Иначе Тутберидзе скоро начнет калечить первоклашек", – отмечают интернет-пользователи.

Но у Элизабет сохранились к ней самые теплые чувства.

Фото: Instagram/elizabetkz

"С днем рождения, дорогая Этери! Желаю вам крепкого здоровья, бесконечного вдохновения и непоколебимой страсти во всем, что вы делаете! Пусть вас всегда окружают любовь и счастье", – подписала совместную фотографию Турсынбаева.

25 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности зимних Азиатских игр в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде
10:04, Сегодня
"Особое значение": Михаил Шайдоров о возвращении в Казахстан и приеме в Акорде
Фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной
08:44, 05 января 2025
Фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026
01:42, 18 февраля 2026
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: