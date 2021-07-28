Названа диета, полезная при ожирении печени

28 июля 2021, 19:10
Фото: pixabay.com

Какие овощи, фрукты и рыбу полезно употреблять при жировой болезни печени, рассказали эксперты в исследовании, опубликованном в журнале по гастроэнтерологии и гепатологии Gut, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

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Жировой гепатоз (ожирение печени) - заболевание, которое развивается при избыточном скоплении жира в клетках печени.

Эксперты отметили, что существуют продукты, которые способны уменьшить симптомы жирового гепатоза.

Многие из них входят в средиземноморскую диету. Хотя она не была создана для тех, кто страдает ожирением печени, эксперты утверждают, что этот тип питания хорош сочетанием "правильных" продуктов. Достаточное количество антиоксидантов, полезных жиров и сложных углеводов могут помочь уменьшить симптомы болезни.

В исследовании участвовали 294 человека, страдающих абдоминальным ожирением. Им была назначена одна из трех диет - средиземноморская, "зеленая" средиземноморская, отличающаяся большим количеством овощей в рационе и меньшим количеством мясных продуктов, а также просто более здоровый режим питания.

"Зеленая" средиземноморская диета привела к наиболее значительному уменьшению ожирения печени - до 31,5%. У тех, кто придерживался стандартного варианта этой диеты, оно уменьшилось до 47,9%, а в группе здорового питания - до 54,8%.

Как отмечает British Liver Trust, средиземноморская диета с высоким содержанием овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, зерна, рыбы и ненасыщенных жиров (таких как оливковое масло), вместе с меньшим потреблением мясных и молочных продуктов является здоровой диетой. Она может помочь снизить риск развития ожирения печени и улучшить состояние этого органа при заболевании.

Представители организации обращают внимание, что необходимы дополнительные данные. Однако исследование подтверждает то, что здоровое питание действительно положительно влияет на здоровье печени.


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