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Наука и технологии

Приводит ли ожирение к ранней смерти

приводит ли ожирение к ранней смерти, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 20:42 Фото: pixabay
Ученые США и Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли ожирение – это ключевой фактор риска ранней смерти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал British Journal of Sports Medicine (BJSM), эксперты проанализировали 20 исследований за период с 1980 по 2023 год, охвативших 398 716 участников. В первую очередь они обращали внимание на индекс массы тела (ИМТ), кардиореспираторную выносливость и риск смертности.

Согласно полученным данным, люди с ожирением, но хорошей физической подготовкой, имеют риск ранней смерти, сопоставимый с людьми нормального веса и такой же физической формы. Более того, физически подготовленные люди с ожирением живут в среднем дольше, чем люди с нормальным весом, но без хорошей физической формы.

"Физическая активность оказывается гораздо важнее массы тела, когда речь идет о риске смертности", – подчеркивает физиолог Сиддхарта Ангади из Университета Виргинии.

Специалисты советуют сместить акцент с методов похудения на продвижение регулярных физических нагрузок. По мнению экспертов, частые потери и наборы веса, известные как "йо-йо диеты", могут нанести здоровью вред, сопоставимый с ожирением.

"Повышение аэробной выносливости может предотвратить многие негативные эффекты, связанные с ожирением", – добавил физиолог Гленн Гессер из Университета штата Аризона.

Ранее сообщалось, сколько нужно ежедневно тренироваться, чтобы похудеть и удержать результат.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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