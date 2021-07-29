Linkedin вновь заработал в Казахстане

О возобновлении доступа к интернет-ресурсу Linkedin проинформировали в Министерстве информации и общественного развития РК, сообщает zakon.kz.

Министерством информации и общественного развития РК проведены переговоры с официальными представителями компании Linkedin по возникшей ситуации с ограничением доступа к интернет-ресурсу linkedin.com в Казахстане. Администрацией Linkedin рассмотрено ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в материалах, размещенных на площадке Linkedin. пресс-служба МИОР РК

В ведомстве отметили, что представители Linkedin требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса.

В связи с этим МИОР приняты меры по восстановлению доступа к интернет-ресурсу linkedin.com для казахстанских пользователей. С представителями компании Linkedin достигнуты договоренности о выстраивании дальнейшего конструктивного диалога и налаживании взаимовыгодного сотрудничества. пресс-служба МИОР РК

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27 июля стало известно, что интернет-ресурс Linkedin заблокировали в Казахстане. Тогда в МИОР РК сообщили, что в ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами. Со стороны администрации интернет-ресурса Linkedin мер по устранению нарушений принято не было. В связи с этим министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу.