В Казахстане будут мониторить интернет-пространство и привлекать к ответственности за противоправный контент
Мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая:
- интернет-ресурсы;
- социальные сети;
- мессенджеры;
- средства массовой информации;
- иные информационно-коммуникационные платформы.
Правила также предусматривают принятие мер по ограничению доступа к противоправному контенту.
Так, в случае установления факта размещения противоправного контента уполномоченный орган по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции:
- при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством РК;
- при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности;
- при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.
Предусмотрено, что при направлении уведомления уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает заполнение требуемых в информационной системе данных в полном объеме: законность и обоснованность сведений, вносимых в информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.
Что считается противоправным контентом в РК:
- Призывы к насилию, массовым беспорядкам и разжигание розни.
- Распространение фейков, создающих опасность.
- Публикация личной переписки, фото или видео без согласия человека.
- Унижение чести и достоинства.
- Порнография, особенно с участием несовершеннолетних, или незаконное использование личности.
- Деятельность иностранных журналистов без регистрации.