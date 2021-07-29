Ударил по лицу - клиент извинился перед официантом

Клиент кафе в Алматы, ударивший официанта, извинился, сообщает zakon.kz.

После инцидента в полиции города изучили детали и установили личность нападавшего.

Мужчина был доставлен в Управление полиции Медеуского района для участия в следственных действиях.

Виновный будет привлечен к ответственности, - отметили в ведомстве.

Нападавший отметил, что такое поведение недопустимо.

25 числа был инцидент в кафе. Я пришел на завтрак. Произошла неприятная ситуация - на меня официант случайно пролил кофе. За что я его и ударил ладошкой. Ударил не сильно. Но я понимаю, что это поведение не подобает человеку. Прошу прощения у общественности и у потерпевшего, - уточнил нападавший.

Он пообещал, что эмоциональный фон теперь будет контролировать.