Полицейские спасли ЛГБТ-активистов от разъяренной толпы в Караганде

29 июля 2021, 14:22
Фото: Скриншот видео

Конфликт представителей ЛГБТ-сообщества и карагандинцев cняли на видео, сообщает zakon.kz.

В областной полиции объяснили, что 28 июля в Караганду для проведения тренингов прибыли активисты ЛГБТ-сообщества.

На месте проведения тренинга у здания бизнес центра у дома по улице Абая, где они арендовали помещение, собрались возмущенные жители города. Они потребовали отмены намеченных мероприятий, - уточнили в ведомстве.

Происшествие вызвало резонанс.

Стражи порядка для не допущения обострения ситуации создали коридор, через который приезжих вывели из здания и сопроводили в безопасное место. В настоящее время активистки движения уехали из Карагандинской области. Необходимо отметить, на месте происшествия фактов нарушения общественного порядка и массовых беспорядков не допущено, - заявили в пресс-службе.


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