Фонд Болата Назарбаева подвел итоги летнего лагеря для ребят из нуждающихся семей

Общественный фонд "Салиқалы ұрпақ" 6 раз организовал летний лагерь отдыха "OFFLINE демаlike". В этом году в нем отдохнули 40 ребят из разных регионов страны.

Для проведения лагеря выбрано экологически чистое место - предгорье Тянь-Шаня, для того, чтобы дети могли провести время на природе, на свежем воздухе. В программу лагеря входят национальные игры: асык, стрельба из лука, а также футбол, плавание в бассейне, - рассказал директор фонда Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" Касым Касабеков, отметив, что отдельный акцент в программе делается на развитие национальной культуры и патриотизма.

Главная цель "OFFLINE демаlike" - помощь сиротам и детям из нуждающихся семей. С этим намерением фонд "Салиқалы ұрпақ" выделил путевки на 10 дней 40 ребятам из города Алматы, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей.

Организаторы лагеря стремились создать условия, чтобы участники укрепили здоровье к новому учебному году, зарядились положительными эмоциями, нашли новых друзей, раскрыли свои таланты, творческие способности и многое другое.

В распоряжении участников на территории расположены комплекс из волейбольных площадок, футбольного поля, плавательный бассейн. Детям были организованы туры, походы на лошадях, экскурсии по живописной местности.

В целях развития национальной культуры особый акцент в развлекательной программе сделан на проведении традиционных игр: асык, состязание в стрельбе из лука, аударыспак, казакша курес и др. А для раскрытия творческого потенциала детям доступны секции по рисованию, игре на домбре.

Как рассказывает 14-летний Рафаэль Константинов из Шымкента, ему очень понравились национальные игры.

Больше всего мне понравилось стрелять из лука и кататься на лошадях. Я познакомился здесь с ребятами, с которыми мы весело играли. Особенно весело было бороться друг с другом, - поделился впечатлениями Рафаэль, добавив, что в лагере царит дружественная и комфортная атмосфера.

Его друг Серикжан Танирберген из Туркестанской области, в свою очередь, отметил вкусную еду.

У нас четырехразовое питание. Я очень полюбил кашу с сахаром и маслом, сок и компот, - рассказал мальчик.

Напомним, в 2020 году при поддержке общественного фонда Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" в летнем лагере "OFFLINE демаlike" отдохнули 60 ребят из нуждающихся семей. В их числе 20 детей из пострадавших семей после наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области. Всего за время работы в лагере отдохнули более 500 детей.

Справочно: Общественный фонд Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" основан в 2016 году. Работа фонда направлена на поддержку малообеспеченных семей, инвалидов и сирот. Фондом реализуются ряд проектов по оказанию финансовой поддержки, помощи с продовольствием, медицинскими средствами. Отдельным направлением деятельности фонда является выделение грантов для талантливой молодежи.

Подробнее о деятельности общественного фонда "Салиқалы ұрпақ" читайте на официальном сайте.