Пять пород кошек, которые не пахнут

Любители кошек вынуждены мириться с запахом любимого животного, а также страдать от шерсти, оседающей на одежде и мебели, сообщает zakon.kz

Специалисты назвали породы кошек, не линяющих и не имеющих неприятного запаха.

Абиссинская



Шерстка у абиссинов плотная и короткая. Она не нуждается в специальном уходе. При этом линька животного не доставляет владельцу хлопот, пишет prokyr.

На кошачьей подстилке можно обнаружить лишь единичные ворсинки. Абиссинская кошка довольно чистоплотна, она быстро привыкает к лотку, а наличие неприятных ароматов для нее не характерно.

Ориентальная

Отличительной чертой такой породы является блестящая и гладкая шерсть, выпадающая лишь в одном случае. Дело в том, что домашний питомец всегда привязывается к своим хозяевам и в случае их долгого отсутствия начинает тосковать – это и сопровождается обильной потерей шерсти. При этом ориенталы от природа крайне чистоплотны. Из-за этого неприятные запахи не доставят неудобств владельцам кошек.

Тайская



Тайцы – неприхотливые и ласковые кошки. Их линька случается редко и не создает особых проблем, потому что подшерсток у представителей породы отсутствует. Животные не имеют и неприятного запаха.

Меконгский бобтейл

Отсутствие ярко выраженного запаха у представителей породы имеет генетическую причину. Дело в том, что меконгские бобтейлы – это отличные охотники, которые могут часами выслеживать добычу. При этом наличие даже малейшего запаха выдало бы их. Кошки обладают короткой и гладкой шерсткой, они тщательно за собой ухаживают, что помогает им всегда оставаться в чистоте и без запаха.

Бенгальская

Бенгалы – это очень дружелюбные кошки, они не доставляют никаких проблем в содержании. Представители породы не имеют запаха, при этом уход за их короткой шерстью не требует много времени и усилий. В доме, где живет бенгальская кошка, можно обнаружить только единичные волоски, которые практически не вызывают аллергическую реакцию.