Пять пород кошек, которые живут меньше остальных
Перечислим пять пород кошек, которые, как правило, живут меньше остальных.
Манчкин
Эти кошки с короткими лапами склонны к проблемам с позвоночником и суставами, что может сократить их продолжительность жизни до 10-12 лет.
Британская короткошерстная
Фото: wikimedia
Хотя многие британцы доживают до 12-15 лет, некоторые имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям, что может сократить их жизнь до 8-10 лет.
Абиссинская кошка
Эта активная порода имеет предрасположенность к генетическим заболеваниям, таким как амилоидоз, что может ограничить их продолжительность жизни до 9-12 лет.
Бенгальская кошка
Несмотря на крепкое телосложение, бенгалы подвержены заболеваниям сердца (гипертрофической кардиомиопатии), что иногда сокращает их жизнь до 8-12 лет.
Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая)
Фото: wikimedia
Из-за мутаций, влияющих на их суставы и кости, средняя продолжительность жизни составляет около 9-12 лет.
Важно помнить, что правильный уход, своевременное лечение и здоровое питание могут продлить жизнь даже кошкам с генетическими предрасположенностями к заболеваниям.
А о том, какие породы кошек, наоборот, являются долгожителями, читайте здесь.