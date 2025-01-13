Пять пород кошек, которые живут меньше остальных

Продолжительность жизни кошек зависит от их породы, генетической предрасположенности и состояния здоровья, сообщает Zakon.kz.

Перечислим пять пород кошек, которые, как правило, живут меньше остальных.

Манчкин

Эти кошки с короткими лапами склонны к проблемам с позвоночником и суставами, что может сократить их продолжительность жизни до 10-12 лет.

Британская короткошерстная

Фото: wikimedia

Хотя многие британцы доживают до 12-15 лет, некоторые имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям, что может сократить их жизнь до 8-10 лет.

Абиссинская кошка

Эта активная порода имеет предрасположенность к генетическим заболеваниям, таким как амилоидоз, что может ограничить их продолжительность жизни до 9-12 лет.

Бенгальская кошка

Несмотря на крепкое телосложение, бенгалы подвержены заболеваниям сердца (гипертрофической кардиомиопатии), что иногда сокращает их жизнь до 8-12 лет.

Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая)

Фото: wikimedia

Из-за мутаций, влияющих на их суставы и кости, средняя продолжительность жизни составляет около 9-12 лет.

Важно помнить, что правильный уход, своевременное лечение и здоровое питание могут продлить жизнь даже кошкам с генетическими предрасположенностями к заболеваниям.

А о том, какие породы кошек, наоборот, являются долгожителями, читайте здесь.