Нетрезвого сельского акима задержали на "дороге смерти" в ЗКО

Акима села Янайкино Аугана Альмурзина остановили на трассе Уральск-Атырау, передает zakon.kz.

29 июля в департаменте по делам государственной службы состоялось заседание совета по этике. Члены совета рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима поселка Янайкино района Байтерек, - пишет портал "Мой город".

Как рассказал сотрудник департамента по делам государственной службы Даурен Хаиров, 11 мая этого года на трассе Уральск-Атырау была остановлена автомашина, за рулем которой находился аким села Янайкино Ауган Альмурзин. Чиновник был в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование.

17 мая решением суда Ауган Альмурзин был признан виновным в совершении правонарушения по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Он был арестован на 15 суток, а также лишен права на управление транспортным средством, - заявил Хаиров.

Председатель совета по этике Галым Турсунбаев возмутился этим фактом и заявил, что никакие причины не оправдывают действия госслужащего.

Уральск-Атырау - это одна из самых опаснейших трасс в ЗКО, ее называют "дорогой смерти". Человек севший за руль пьяным является потенциальным преступником. Вы не то что как государственный служащий, вы как человек не имели права садиться за руль в нетрезвом состоянии, - возмутился Турсунбаев.

Сам Ауган Альмурзин попытался оправдаться и заявил, что он не был сильно пьян, а от него исходил лишь запах перегара.

Меня остановили не на самой трассе, а при повороте в село Янайкино, - отметил Альмурзин.

По итогам обсуждений совет по этике вынес решение об освобождении чиновника от занимаемой должности.