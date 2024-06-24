Пьяного сельского акима оштрафовали в ЗКО

Жители Западно-Казахстанской области пожаловались на акима сельского округа Мерей Таскалинского района Орынбека Насимуллина, который разгуливал в нетрезвом состоянии, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", к правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Бауыржану Ахметжану обратились жители сельского округа Мерей Таскалинского района. По их словам, ночью 1 июня сельский аким Орынбек Насимуллин разгуливал по поселку в нетрезвом состоянии. Для проверки на место прибыли аким района Талгат Шакиров и прокурор.

В отношении Орынбека Насимуллина был составлен административный протокол по ст. 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Его оштрафовали на 5 МРП (18 460 тенге).

"Также мы направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в свое оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть", – поделился Бауыржан Ахметжан.

20 июня решением и.о. акима Таскалинского района Орынбеку Насимуллину выдано предупреждение. Отметим, что он в 2022 году был признан лучшим сельским акимом.

Ранее вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в Мажилисе прокомментировал предложение депутата Николая Арсютина смягчить наказание за вождение в нетрезвом виде.