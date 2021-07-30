Врач рассказала, кому нельзя есть дыню

Врач-диетолог рассказала, кому лучше воздержаться от употребления дыни, сообщает zakon.kz.
Дыня — сложный для переваривания продукт, несмотря на свою невысокую калорийность: около 35 килокалорий на 100 граммов продукта. Не следует есть дыню натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами — это может вызвать газообразование или диарею. Лучший вариант — подождать час после еды, — сказала Ольга Кораблева РИА Новости.
Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы, — предупредила специалист.
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