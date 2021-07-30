Врач рассказала, кому нельзя есть дыню

Врач-диетолог рассказала, кому лучше воздержаться от употребления дыни, сообщает zakon.kz.

Дыня — сложный для переваривания продукт, несмотря на свою невысокую калорийность: около 35 килокалорий на 100 граммов продукта. Не следует есть дыню натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами — это может вызвать газообразование или диарею. Лучший вариант — подождать час после еды, — сказала Ольга Кораблева РИА Новости.

По словам диетолога, если есть обострение гастрита, острый панкреатит (воспаления поджелудочной железы), холецистит (воспаление желчного пузыря), язвенная болезнь, то дыни лучше избегать.

Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы, — предупредила специалист.