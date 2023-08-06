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Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню

Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню Фото: pixabay
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дыню нельзя есть беременным или кормящим матерям, а также людям с ослабленным иммунитетом, сообщает Zakon.kz

По информации Trud.ru в дыне может содержаться огромное количество нитратов, которое вызовет головокружение, гипоксию и ухудшение физического состояния.

При этом в плоде много легко усвояемой организмом жидкости, витамина С.

"Но важно помнить, что сладкими дынями не нужно сильно увлекаться, так же как и арбузами, людям с сахарным диабетом и лишним весом", - отметила диетолог.

Ранее мы писали, на что обращать внимание при выборе спелой дыни.

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