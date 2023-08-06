Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дыню нельзя есть беременным или кормящим матерям, а также людям с ослабленным иммунитетом, сообщает Zakon.kz

По информации Trud.ru в дыне может содержаться огромное количество нитратов, которое вызовет головокружение, гипоксию и ухудшение физического состояния.

При этом в плоде много легко усвояемой организмом жидкости, витамина С.



"Но важно помнить, что сладкими дынями не нужно сильно увлекаться, так же как и арбузами, людям с сахарным диабетом и лишним весом", - отметила диетолог.

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