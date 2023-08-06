Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню
Фото: pixabay
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дыню нельзя есть беременным или кормящим матерям, а также людям с ослабленным иммунитетом, сообщает Zakon.kz
По информации Trud.ru в дыне может содержаться огромное количество нитратов, которое вызовет головокружение, гипоксию и ухудшение физического состояния.
При этом в плоде много легко усвояемой организмом жидкости, витамина С.
"Но важно помнить, что сладкими дынями не нужно сильно увлекаться, так же как и арбузами, людям с сахарным диабетом и лишним весом", - отметила диетолог.
Ранее мы писали, на что обращать внимание при выборе спелой дыни.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript