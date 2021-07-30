Китайского миллиардера посадили на 18 лет за "провоцирование неприятностей"

Китайского миллиардера-свиновода Сунь Дау приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в разжигании ссор, передает zakon.kz.
Как пишет Газета.ру, также его оштрафовали на 3,11 млн юаней.
Отмечается, что приговор приняли спустя несколько недель тайных слушаний.
Китайское правительство обвинило 67-летнего миллиардера-свиновода в провоцировании неприятностей, разжигании ссор, препятствовании госуправлению и организации толпы для нападения на госорганы.
В публикации Business Insider предполагается, что такой приговор Дау назначили за связи с диссидентами, открытую критику власти и сокрытие вспышки африканского свиного гриппа.
Также сообщается, что ранее миллиардер уже обвинялся в незаконном сборе средств, но дело было закрыто благодаря усилиям активистов за гражданские права.
Как пишет Лента.ру, Дау был арестован 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками.
Сунь Даву - основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его многомиллиардный бизнес обеспечил работой 9 тыс. человек. Сельскохозяйственный магнат построил для своих сотрудников отдельный город, где отразил свое видение справедливого сельского общества: в нем жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.
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