Сакен Майгазиев поздравил жену с 18-летием

Известный казахстанский певец, участник популярной казахстанской группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев 31 августа 2023 года опубликовал трогательный пост, адресованный жене Динаре, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артист опубликовал фотографию с женой, которую целует в лоб. Под снимком он трогательно поздравил супругу с 18-летием.

"Поздравляю с 18-летием... Пусть Аллах дарует вам лучшее из обоих миров. Да дарует нам (всем нам) состариться вместе в саду потомков наших", – написал Сакен Майгазиев.

Также артист отметил, что желает себе и жене состариться вместе в окружении детей.

Коллеги по цеху, а также фолловеры присоединились к поздравлению Сакена Майгазиева и пожелали жене артиста всего самого наилучшего.

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