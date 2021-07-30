Касымов освобожден от должности начальника СГО РК

Калмуханбет Касымов освобожден от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Касымов Калмуханбет Нурмуханбетович освобожден от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, - сообщается на официальном сайте Акорды.

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Калмуханбет Касымов родился 8 мая 1957 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1979)

Юрист

Трудовой стаж:

· Следователь, старший следователь, начальник следственного отделения, заместитель начальника Илийского РОВД (1979-1988);

· Заместитель начальника отдела ООП Управления внутренних дел Алма-Атинского облисполкома (1988-1989);

· Начальник Капчагайского ГОВД (1989-1992);

· Начальник управления криминальной милиции, первый заместитель начальника Управления внутренних дел Алматинской области (1992-1997);

· Начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.1997-07.1997);

· Начальник ГУВД г. Алматы (07.1997-12.2003);

· Начальник ГУВД Алматинской области (12.2003-06.2005);

· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (06.2005-09.2009);

· Начальник Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (09.09.2009-03.2011);

· Министр внутренних дел Республики Казахстан (с 12.04.2011; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-02.2019);

· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (12.02.2019-01.2020);

· Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 16.01.2020)