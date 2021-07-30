Токаев поблагодарил Касымова за службу

30 июля 2021, 12:14
Фото: facebook.com/Berik Uali

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Калмуханбета Касымова за службу, сообщает zakon.kz.

Президент страны освободил Калмуханбета Касымова от должности начальника Службы государственной охраны РК согласно его заявлению об отставке и уходе с государственной службы. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность К.Н. Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах и в качестве главы Службы государственной охраны, - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

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Обязанности начальника службы временно возложены на Ермека Сагимбаева. Берик Уали


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