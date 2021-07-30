Олимпиада-2020: Ольга Рыпакова не прошла квалификацию

30 июля в Токио в рамках Олимпийских игр начались соревнования по легкой атлетике, сообщает zakon.kz.

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Первыми из сборной Казахстана выступили представительницы тройного прыжка. Среди них - олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Участницам предстояло выполнить три попытки. В финал проходили 12 прыгуний. Для это необходимо было преодолеть 14,4 м. В случае, если не всем покорится данный результат, в решающую стадию квалифицировались спортсменки с более дальним прыжком.

Рыпакова в лучшей попытке показала 13,69 м, однако этого не хватило для выхода в финальную стадию. пресс-служба НОК РК

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Также сообщается, что в отборочном раунде выступили Мария Овчинникова и Ирина Эктова.

Им также не удалось преодолеть стартовый круг соревнований: они заняли 26-е и 31-е места соответственно. пресс-служба НОК РК

В активе Рыпаковой три олимпийские медали: "золото" ОИ-2012, "серебро" ОИ-2008 и "бронза" ОИ-2016.

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