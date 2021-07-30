Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

Заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султан подписала новое постановление об ограничительных мерах в столице, сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям города Нур-Султан нельзя посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена.

Реализация проекта "Ashyq" будет продолжена на объектах предпринимательства в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 в соответствии с критериями для "темно–красной" зоны.

Будет ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Будет приостановлена деятельность всех предприятий и организаций независимо от форм собственности, не являющихся участниками проекта "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продовольственных магазинов (в том числе гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и т.п.), аптек и организации жизнеобеспечения, а также строительных объектов, промышленных предприятий, объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, телефона, типографии, полиграфии, фотосалоны, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту, химчистки, прачечные, цветочные магазины, объекты по оказанию ритуальных услуг и т.п.), туристических компаний, бизнес центров и отдельных видов деятельности (страховых компании, услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, обменных пунктов, ломбардов, банков, отделений АО "Казпочта" и т.п.), объектов общественного питания работающих только на вынос и доставку еды и добровольных участников проекта"Ashyq";

На дистанционную форму работы переходят не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания; усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;

Организация работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, участвующих в проекте "Ashyq", при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19.

При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов участвующих в проекте "Ashyq".

Работа фудкортов разрешена при заполняемости до 50% , но не более 50 мест, в будние дни с 7:00 до 20:00 часов для объектов, участвующих в проекте "Ashyq", с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 7:00 до 20:00.

Объекты общественного питания по типу ресторана, кафе, кофейни, столовых, независимо от места расположения будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий только на доставку и вынос еды (в штатном режиме), за исключением объектов участвующих в проекте "Ashyq", для которых устанавливается график работы в будние дни с 7:00 до 20:00, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 50, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, с запретом работы в субботние и воскресные дни (доставка и вынос еды в штатном режиме).

Продовольственные ярмарки на открытом воздухе, включая ярмарки "выходного дня" будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в выходные дни с 9:00 до 17:00;

Магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения будут работать при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме; организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров, являющихся добровольными участниками проекта "Ashyq", при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 20:00 , с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн-продаж);

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Бани, участвующие в проекте "Ashyq", с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, будут работать в будние дни с 7:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

СПА-центры, СПА-салоны, а также массажные центры и кабинеты будут работать строго по предварительной записи. С одновременным посещением массажного салона не более трех посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий - в будние дни с 7:00 до 20:00 для объектов, участвующих в проекте "Ashyq", с запретом работы в субботние и воскресные дни;

Салоны красоты, парикмахерские, "барбершопы", центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, участвующие в проекте "Ashyq" будут работать строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя - с 8:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

Кинотеатры, кинорумы, участвующие в проекте "Ashyq", смогут работать при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест, с рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке - в будние дни с 7:00 до 20:00 без проведения акций, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

Постановление вступает в силу с 00:00 2 августа 2021 года.

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