Жительница Алматинской области узнала, что 10 лет уже мертва

Галина Аккузова после похорон мужа отправилась в Управление госдоходов, чтобы оформить наследство. Там она узнала, что из базы данных ее вычеркнули еще 10 лет назад по причине смерти, сообщает zakon.kz.

А вот покойный супруг, наоборот, по документам оказался живым, передает Первый канал "Евразия".

По словам женщины, чиновники развели руками, мол, ошибочка вышла, и даже не предложили пути решения проблемы. Полное равнодушие ожидало ее и в Минфине.

Позвонила в министерство финансов, которое находится в городе Астане и говорю: "Девушка, проверьте мой ИИН. Она мне говорит: "Вы, Кузнецова Галина Александровна, это моя девичья фамилия, действительно, списаны из государственной базы налоговых данных в 2011 году, и вас по-прежнему никто не восстановил и не восстанавливает. Мы не знаем, кто вас должен восстанавливать. жительница области Галина Аккузова

Найти ответственных удалось только после того, как в ситуацию вмешалась редакция Первого канала "Евразия". Госслужащие пообещали исправить недоразумение в течение трех рабочих дней.