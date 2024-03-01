Жительницу Туркестанской области осудили на 10 лет за убийство и расчленение мужа

В Специализированном межрайонном уголовном суде Туркестанской области завершился резонансный судебный процесс. Перед судом предстала 34-летняя Кундыз Молдабекова, которая убила и расчленила тело своего мужа. Подробности инцидента – в материале корреспондента Zakon.kz.

Шокирующий инцидент произошел в августе 2023 года в Сарыагашском районе. Кундыз Молдабекову обвинили сразу по двум статьям: "Убийство с особой жестокостью" и "Мошенничество". Органы уголовного преследования установили, что 34-летняя женщина в ходе семейной ссоры зарезала своего мужа и нанесла удары камнем по его голове. Спустя несколько дней тело супруга она расчленила. Подсудимая уверяет, что пошла на такой шаг, чтобы скрыть следы преступления.



После инцидента обвиняемая решила продать автомобиль покойного. По данным суда, она с телефона своего супруга написала сообщение его друзьям о продаже машины. BMW подсудимая оценила в 2,3 млн тенге. Получив деньги, женщина попросила соседей помочь сбросить тело в реку, под предлогом, что это мясо баранины и оно протухло. Однако последние заподозрили неладное и сообщили об этом правоохранителям.

Свою вину Кундыз Молдабекова полностью признает и говорит, что пошла на такой отчаянный шаг в целях самообороны, мол, между ними произошла ссора. В ходе семейного скандала, как заверила в суде подсудимая, супруг попросил ее покончить жизнь самоубийством из-за того, что она ведет социальные сети. Вердиктом представителей Фемиды женщину осудили на 10 лет.

"Суд признает Молдабекову виновной в убийстве и мошенничестве. Ей назначается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Осужденная Молдабекова будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности", – зачитал приговор судья СМУС Туркестанской области Сакен Тургунбаев.

Фото: Zakon.kz

Мать осужденной рассказала, что ее дочь пошла на преступление из-за многолетнего домашнего насилия. По словам Тиллайым Молдабековой, осужденная терпела побои 14 лет ради детей, чтобы они не остались без отца.

"Моя дочь мечтала стать артисткой, она хорошо поет, но не получилось. Поэтому она начала вести TikTok. Муж узнал об этом и начал в тот день на нее ругаться, мол, как тебе не стыдно вести социальные сети. Потом он ей приказал вонзить в себя нож. Моя дочь, конечно, отказалась. Тогда завязалась драка, и моя дочь случайно вонзила в него нож. Она очень добрая, пошла на такой поступок в целях самообороны. Она в детстве подбирала уличных животных и всегда подкармливала их. Она даже могла сама не поесть, но обьязательно кормила их. На ее теле очень много ранений, он бил постоянно", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Тиллайым Молдабекова.

Кундыз Молдабекова – единственная дочь в семье. Ее мать имеет инвалидность по зрению, а у отца проблемы со слухом. Пострадали, по словам последнего, и дети в данной ситуации. Они, к слову, выступали свидетелями в суде. После инцидента малыши получили психологическую травму, с ними несколько месяцев работали психологи.

"У меня только одна дочь, почему родственники моего покойного мужа не думают об их совместных детях? Мы сейчас не хотим отдавать детей в их руки, они не смогут за ними хорошо ухаживать. Дети хорошо учатся у нас, на одни пятерки. После инцидента они обрели проблемы с речью. Мы ходили к психологам, сейчас они восстанавливают свое психологическое состояние", – рассказал отец осужденной Курбанали Молдабеков.

Пострадавшая сторона на приговоре не участвовала. Известно, что они просили назначить своей невестке пожизненное лишение свободы, а также приговорить к выплате морального ущерба в размере 100 млн тенге. Решением судьи женщина обязана выплатить 10 млн.

У Кундыз Молдабековой с ее убитым супругом трое малолетних детей. Они сейчас находятся на попечении родителей осужденной. Кто именно будет законным опекуном малышей, пока не ясно.

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