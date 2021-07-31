Как выживают казахстанцы в охваченной огнем Турции

Турция в огне. Лесные пожары продолжаются. Есть жертвы, десятки человек остались без крыши над головой. Из курортных отелей спасатели экстренно эвакуируют туристов. Турецкое правительство уже назвало ЧП национальной катастрофой, сообщает zakon.kz.

Больше 60 лесных пожаров за неделю. Юг Турции терпит бедствие. Огонь поразил 17 провинций Эгейского и Средиземноморского побережья. Половину возгораний удалось локализовать. Но без жертв не обошлось. Четверо погибли. Казахстанцев среди них нет, передает Первый канал "Евразия".

У местных жителей сгорели дома. Больше 140 человек нуждаются в лечении и финансовой помощи из-за последствий пожара.

Мне позвонил друг и сказал, что пламя близко. Когда я приехал, мой дом уже горел. Мы самостоятельно его тушили. житель города Манавгат Хасан Хусейн Демиртас

Даже в такие минуты местные не изменяют своей любви к братьям меньшим. Наравне с людьми помогают животным. Кошку удалось спасти. Пожарный раздобыл крем от ожогов и намазал им хвостатого друга, чтобы облегчить боль. А вот крупному и мелкому рогатому скоту, увы, не повезло.

Посмотрите, во что превратился мой дом. Скот и птица сгорели, курицы, бараны. Автомобили превратились в металлолом! житель города Манавгат

Отдых для приезжих оказался тяжелым. Часть туристов вывезли из отелей города Мармарис.

Мы здесь уже два дня. Когда приехали, все было нормально, но потом мы увидели дым и огонь, и напугались. туристка

Отелю, в котором отдыхает казахстанка Елена Самохвалова, эвакуация не понадобилась, но отпуск не обошелся без проблем.

Здесь нет света нигде практически. Спасают только генераторы, которые есть у местных отелей и местных ресторанов. Я нахожусь около подножия гор возле города Мармарис, пожары и возгорания происходят только в горах. Сюда даже дым не доходит. Никаких запахов нет. туристка из Казахстана Елена Самохвалова

А восток Турции окутал удушающий дым. В Анталии эвакуировали 18 деревень.

Мы находимся в Белеке близ Анталии. Паники у туристов и у жителей нет. На место сразу же выехала спасательная бригада, несколько вертолетов тушили пожар. На сегодняшнее время чувствуется сильный запах гари, и небо стало серо-желтым из-за дыма. На сегодняшний день пожар не тухнет. туристка из Казахстана Алтынай Габбасова

Что стало причиной пожара, еще предстоит разобраться. По подозрению в поджоге задержали пять человек. Президент Реджеп Эрдоган пообещал наказать всех виновных, если факт вредительства подтвердится. Пока из списка возможных причин не исключают аномальную жару и сильный ветер.

Эти пожары в Турции назвали национальной катастрофой. Устранять ее последствия уже начали интернационально. Помогают даже казахстанские студенты-медики. Они приехали сюда на стажировку, а сейчас круглосуточно помогают турецким жителям разгружать машины гуманитарной помощи.