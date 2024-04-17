Авто глохло в воде, ванную вырвало ветром: наводнение в Дубае глазами казахстанцев

16 апреля мощный шторм накрыл Дубай. Местные жители признались, что никогда еще не видели столь сильного ливня и ветра. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия. В гуще событий оказались и казахстанцы, которые приехали сюда работать и отдыхать.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с ними и узнал, как они пережили стихию.

28-летний казахстанец Юрий Шунько работает в Дубае, ОАЭ, в сфере технического и сервисного обслуживания кондиционеров. Он рассказал о том, что на город надвигается шторм, местных жителей и туристов предупредили за сутки.

"После экстренного предупреждения школы закрылись. Людей попросили находиться дома. Многие не пошли на работу. Дороги были пустые. Тем не менее были и те, кто проигнорировал сообщение властей и вышел в город в непогоду. А уже вернуться обратно им было сложно, потому что всего за несколько часов все залило водой". Юрий Шунько





Больше всего пострадал индустриальный район Алькоз, где в основном проживают иностранные рабочие.

"Вода была по пояс. Автомобили глохли и не могли продолжать движение. Образовались пробки. Мы попали в самую гущу прилива воды. Было страшно проезжать мимо электрических трансформаторов. Чудом мы смогли выбраться из этой ловушки". Юрий Шунько

По его словам, государство было подготовлено к паводкам, но никто не ожидал такого жуткого сценария.

"У них есть проблема в системе дождевого слива. Во время дождя цистерны быстро наполняются. Откачивать их приезжают грузовики. Воду отвозят в специальное водохранилище. Но в этот раз осадков было много, службы не успевали. Вода прибывала пугающе, порывы ветра были очень сильные. Видимость в машине снижалась до нуля". Юрий Шунько

Фото: Zakon.kz

Казахстанец поделился, что погода стабилизировалась. Однако продолжаются работы по ликвидации последствий паводков.

"Большинство машин все еще стоят без хозяев. В некоторых районах воду все еще откачивают. Некоторые дороги замело грязевыми массами. Тем не менее большая часть города приведена в порядок и уже можно передвигаться. Знакомые, которые давно здесь живут, говорят, что никогда не видели такой грозный шторм". Юрий Шунько

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Мощь стихии своими глазами увидела и 37-летняя алматинка Айгерим Тарина. 16 апреля она с супругом и двумя детьми прилетела в Дубай на отдых.

"Были настроены на позитив, хотели отдохнуть, загореть, набраться витамина Д. При посадке через иллюминатор самолета нам показалось, что был дождь. Но о том, что случился потоп, поняли на паспортном контроле. Аэропорт топило. Сотрудники не успевали откачивать воду. Когда пошли забирать багаж, везде лилась вода. Ни ведра, ни бочки не помогали. Снаружи люди по колено ходили в воде. Местные нам помогали. Детей перенесли на спинах до автобуса. Весь Дубай плавал. Мы шесть часов не могли выехать. Трассы все были закрыты, машины стояли по брюхо в воде. Казахстанцы, которые летели вместе с нами из Алматы, шутили, что убегали от дождя, а столкнулись с потопом". Айгерим Тарина

Айгерим отметила, что даже не переживала, потому что ее семью обеспечили едой и доставили в курортную зону Фуджейру, где они сейчас отдыхают.

"В настоящее время за окном +32, наводнения как будто и не было. Местные коммунальные службы очень оперативно отработали и все привели в порядок". Айгерим Тарина

Фото: Zakon.kz

Плачевными кадрами делятся и пользователи Сети. Вайнер Карина Оксукпаева показала, как утопает в дождевой воде аэропорт Дубая. Они с супругом еле добрались до ночлега, показав, что приходится ехать по тротуарам, потому что дороги залиты.

"Жесть. В Дубае тоже потоп. Мы никак не можем уехать, нет такси. Не знаю, на лодке, что ли, плыть. Атмосфера в аэропорту: все в воде. Сотрудники бегают со швабрами. В городе звучит сирена". Карина Оксукпаева

Также вайнер показала, что ураган с верхних этажей сорвал кресла, гамак и даже чью-то ванную. Ранее сообщали, что из-за потопа на аэродроме Дубая авиакомпании перенесли рейсы в Астану и Алматы.

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Авиакомпании, чьи рейсы были задержаны или перенесены, отметили, что аэропорт постепенно возвращается к штатному расписанию. Казахстанцы, застрявшие в порту Дубая накануне, должны сегодня вылететь домой. Ориентировочно их рейсы запланированы на 17 апреля на 10:30 и 13:10 по местному времени. Однако вылет все еще задерживается.