Какое место в таблице медалей Олимпиады в Токио занимает Казахстан

В программу Олимпиады в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На Играх разыгрывается 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро), передает zakon.kz.

41 медаль на соревнованиях получила сборная Китая, заняв первую строчку в таблице. Второе место занимают спортсмены из Японии с 28 медалями. Третье место - у США (45 медалей). Спортсмены российской команды заняли четвертую позицию (34 медали).

Казахстан пока занимает 60-е место. На нашем счету три бронзовые медали.