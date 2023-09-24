Какое место Казахстан занимает в медальном зачете на Азиатских играх

По итогам первого медального дня Азиатских игр в Ханчжоу 24 сентября 2023 года Казахстан смог выиграть две медали — серебряную и бронзовую, сообщает Zakon.kz.

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После первого медального дня соревнований Казахстан занимает 10-е место в медальном зачете, разделяя позиции достижение с Ираном и ОАЭ.

Китай, неоспоримый лидер, имеет в своем активе 30 медалей (20 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые).

На втором и третьем местах идут Южная Корея и Япония, оба с 14 медалями. Южная Корея удерживает пятерку лучших с 5 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми медалями, в то время как Япония имеет 2 золотые, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Итоги медального зачета Азиатских игр:



Китай — 20-7-3 (30)

Южная Корея — 5-4-5 (14)

Япония — 2-7-5 (14)

Гонконг — 2-0-5 (7)

Узбекистан — 1-3-3 (7)

Тайвань — 1-1-2 (4)

Индия — 0-3-2 (5)

Индонезия — 0-1-3 (4)

Монголия — 0-1-2 (3)

Казахстан — 0-1-1 (2)

Иран — 0-1-1 (2)

ОАЭ — 0-1-1 (2)

Серебряную медаль стране принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова, соревнующаяся в весовой категории до 48 килограммов. Еще одну медаль – бронзу – выиграл дзюдоист Магжан Шамшадин, выступающий в весовой категории до 60 килограммов.

