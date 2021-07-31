Казахстан готов оказать помощь турецкому народу - Токаев

31 июля 2021, 18:17
Фото: facebook.com/Берік Уәли

Президент Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Пожары нанесли существенный ущерб экономике страны, туристическому бизнесу и благополучию граждан.

Глава государства отметил, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу, а также пожелал Президенту Эрдогану успехов в борьбе против постигшего его страну бедствия.


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