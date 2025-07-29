Казахстан готов поддержать турецких инвесторов – Токаев

Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции заявил, что реформы, проводимые для повышения инвестиционной привлекательности РК, предоставляют широкие возможности для иностранных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан, будучи открытым и надежным партнером, всегда готов поддержать турецких инвесторов.

Кроме того, отмечает Акорда, на заседании Совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество "КазМунайГаза" и Turkiye Petroleum будет плодотворным.

Президент обратил внимание на то, что новый Налоговый кодекс предусматривает режим роялти, то есть особые возможности, стимулирующие глубокую переработку сырья. Он призвал турецких инвесторов создать совместный фонд и принять участие в проектах в горнодобывающей отрасли и разработке природных ресурсов.

Большие перспективы имеет сотрудничество в сельском хозяйстве. Четверть производимого в Казахстане зерна, треть хлопка и 26% зерновой клейковины экспортируются в Турцию. В целом в аграрной отрасли нашей страны с участием турецкого бизнеса реализуется 23 инвестиционных проекта на сумму 1,3 млрд долларов. 18 из них уже запущены, а производимая продукция поставляется на международный рынок.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.